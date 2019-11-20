SÜPER LİG

Rıza Durmisi Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Danimarkalı oyuncu Rıza Durmisi, sarı-lacivertli kulüple görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakatlığından dolayı bu sezon forma giyemeyen Durmisi, geride bıraktığımız sezon Lazio'da 19 karşılaşmada görev yapmıştı.

Sakatlığından dolayı bu sezon forma giyemeyen Durmisi, geride bıraktığımız sezon Lazio'da 19 karşılaşmada görev yapmıştı.

Transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi ile ilgilenmişti. Fakat oyuncunun sakatlığından dolayı sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçmişti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Sadece sarı-lacivertli kulüpten teklif almadığını belirten Durmisi, İspanya'dan da görüştüğü takımlar olduğunu kaydetti.

  • Durmisi, "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe, benimle, menajerimle ve Lazio ile görüştü. Ancak İspanya'dan da teklifler var." ifadelerini kullandı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor'a m...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.