Rıza Durmisi Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı

Transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi ile ilgilenmişti. Fakat oyuncunun sakatlığından dolayı sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçmişti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Sadece sarı-lacivertli kulüpten teklif almadığını belirten Durmisi, İspanya'dan da görüştüğü takımlar olduğunu kaydetti.