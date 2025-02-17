Süper Lig'de bu sezon VAR odasında yabancı hakemler görev yapıyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.
MHK'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın VAR'ının Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer olduğu bildirildi. Pfeifer'e AVAR'da Kerem Ersoy'un eşlik edeceği belirtildi.
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