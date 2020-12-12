Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldü

Ligin 12. haftasında Rizespor ile Göztepe Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 45+4. dakikada penaltıdan Fernando Boldrin, 57. dakikada Konrad Michalak ve 90+3. dakikada Skoda kaydetti. İzmir temsilcisinin golleri, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni'den geldi.

Bu sonuçla 3 hafta sonra kazanan Rizespor puanını 15'e yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Oyuna sonradan girdi, Hatayspor'u galibiyete taşıdı Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Selim Ilgaz ile 75 ve 83. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Boupendza kaydetti. Karagümrük'ün tek golü, 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi.Ndiaye ve Sabo kırmızı gördüKaragümrük'te Badou Ndiaye oyundan çıktıktan sonra, Sabo da oyun içerisinde kırmızı kart gördü. İki futbolcu, 13. haftada oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Hatayspor, 3-1 kazandığı maçın ardından puanını 18'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı. Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak



