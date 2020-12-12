Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldü

Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek üç maç sonra kazandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ligin 12. haftasında Rizespor ile Göztepe Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 45+4. dakikada penaltıdan Fernando Boldrin, 57. dakikada Konrad Michalak ve 90+3. dakikada Skoda kaydetti. İzmir temsilcisinin golleri, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni'den geldi.
Bu sonuçla 3 hafta sonra kazanan Rizespor puanını 15'e yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı.
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