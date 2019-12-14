SÜPER LİG

Rizespor-Kasımpaşa 0-3

Süper Lig'de Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koita, Rizespor ağlarını iki kez havalandırdı.

Koita, Rizespor ağlarını iki kez havalandırdı.

Fotoğraf: IHA

Lig'in 15. haftasında Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 17 ile 27. dakikalarda Koita ve 90+1'de Aytaç Kara kaydetti.

Rizespor'da Boldrin 49. dakikada kullandığı penaltıda Fatih Öztürk'ü geçemedi. Karadeniz ekibinde ayrıca Diomande 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Yeşil-mavili taraftarlar, mücadelede teknik direktör İsmail Kartal ve yönetimi istifaya davet etti.

  • Maçı 2-0 kazanan Kasımpaşa puanını 15'e yükseltti. Rizespor ise 17 puanda kaldı.


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