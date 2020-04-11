SÜPER LİG

Rodallega transfer olmak istediği takımı açıkladı

Denizlispor forması giyen golcü futbolcu Hugo Rodallega, hayalinin Arjantin ekibi Boca Juniors'ta oynamak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Rodallega'nın Denizlispor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rodallega'nın Denizlispor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega hayalini açıkladı. Koronavirüs salgını yüzünden liglere 19 Mart'ta verilip en az 2.5 ay sürmesi beklenen arada İspanya'da yayın yapan bir programa konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Hayalim Arjantin'de Boca Juniors'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım. Kulübün ikinci başkanı Roman Riquelme'ye hayranım. Beni arayıp, 'Burada oynar mısın' dese hiç düşünmem, teklifini kabul ederim. Onunla tanışmayı çok istiyorum. Riquelme mükemmel bir oyuncuydu" diye konuştu.

  • Sezon başında Trabzonspor'dan Denizlispor’a transfer olan Rodallega, 23 Süper Lig maçında forma giydi. Toplam 2093 dakika süre alan Kolombiyalı 6 kez fileleri sarstı.

Rodallega, Türkiye'de Denizlispor'un dışında Trabzonspor ve Akhisarspor formaları giydi.
Rodallega, Türkiye'de Denizlispor'un dışında Trabzonspor ve Akhisarspor formaları giydi.

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