Fenerbahçe'de Perotti tamam, bir isim daha yolda

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol kanat Diego Perotti’nin transferini bitirme aşamasına geldi. Roma, bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Perotti’yi gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Perotti’nin de Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Roma’dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alan Perotti’ye sarı-lacivertliler 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro ücret önerdi. Fenerbahçe, Perotti için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Roma’nın kadroda düşünmediği Perotti için cüzi bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Kaan Ayhan'ı ikna çabası sürüyor
Fenerbahçe, Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan’ı da ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Bundesliga kulüplerinden de teklif alan milli futbolcu, Fenerbahçe’ye gelme konusunda kararsız. Emre Belözoğlu, milli takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan’ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kariyerini Bundesliga’da sürdürmek isteyen Kaan Ayhan, yapacağı görüşmelere göre karanını verecek.
Yorum