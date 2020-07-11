Fenerbahçe'de Perotti tamam, bir isim daha yolda

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol kanat Diego Perotti’nin transferini bitirme aşamasına geldi. Roma, bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Perotti’yi gelecek sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Perotti’nin de Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Roma’dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alan Perotti’ye sarı-lacivertliler 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro ücret önerdi. Fenerbahçe, Perotti için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Roma’nın kadroda düşünmediği Perotti için cüzi bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir? Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

Kaan Ayhan'ı ikna çabası sürüyor

Fenerbahçe, Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan’ı da ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Bundesliga kulüplerinden de teklif alan milli futbolcu, Fenerbahçe’ye gelme konusunda kararsız. Emre Belözoğlu, milli takımda kaptanlığını yaptığı Kaan Ayhan’ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kariyerini Bundesliga’da sürdürmek isteyen Kaan Ayhan, yapacağı görüşmelere göre karanını verecek.



