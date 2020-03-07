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Ronaldinho Paraguay'da tutuklandı

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

Paraguay emniyet teşkilatının yöneticisi Gilberto Fleitas, tarafından yapılan basın açıklamasında Ronaldinho ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediği ve ikilinin tutuklandığı belirtildi.

Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiği ve Ronaldinho'nun, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gözaltında tutulduğu otelden alınarak tutuklandığı ifade edildi.

Soruşturmaları devam eden Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.

  • Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı.

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