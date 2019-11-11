SÜPER LİG

Ronaldo çok sinirlendi, direkt soyunma odasına gitti

Juventus'un Milan'ı 1-0 mağlup ettiği maça Sarri ile Ronaldo arasındaki gerilim damga vurdu. 55. dakikada oyundan alındığına tepki gösteren Portekizli yıldız, hocasının elini sıkmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

Haber Merkezi AA
Sarri ile Ronaldo arasında soğuk rüzgarlar esti.

Sarri ile Ronaldo arasında soğuk rüzgarlar esti.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 12. haftasında Juventus sahasında Milan’ı 1-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan haftanın en önemli maçının ilk yarısında, iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.

Galibiyet golü Dybala'dan

İkinci yarıda, Juventus’ta oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Dybala'nın gol sevinci.
Dybala'nın gol sevinci.

Hakan etkili oynadı

Konuk Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun biri serbest vuruş olmak üzere uzaktan çektiği üç şutla Juventus kalesinde tehlike oluşturdu ancak golü bulamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu ile Cuadrado'nun maç içindeki mücadelesi.
Hakan Çalhanoğlu ile Cuadrado'nun maç içindeki mücadelesi.

Bu sonuçla, Juventus puanını 32’ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter’e verdiği liderlik koltuğunu geri aldı. Kötü bir sezon geçiren Milan ise 12 maçta 7. yenilgisini aldı ve 13 puanla 14. sırada yer aldı.


Merih yedek oturdu


Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika mücadele etti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise maç kadrosunda olmasına karşın müsabakada yer almadı.

Juventuslu taraftarlar Merih Demiral'ın oynamasını istiyor, Sarri ise milli futbolcuya forma şansı vermiyor. Juventus'ta forma şansı
Juventuslu taraftarlar Merih Demiral'ın oynamasını istiyor, Sarri ise milli futbolcuya forma şansı vermiyor. Juventus'ta forma şansı

Sarri ile Ronaldo gerilimi

Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybala’ya bırakan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun bu karardan çok memnun olmadığı görüldü. Ronaldo'nun, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.
Ronaldo'nun tabelada ismini gördüğü andaki tepkileri;
Reuters
Reuters
Reuters
Reuters
Reuters

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