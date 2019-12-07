Ronaldo ve Buffon gönülleri fethetti

Ronaldo ve Buffon, Arnavutluk'un Durres şehrinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti.

Çocuklara forma hediye edilirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.