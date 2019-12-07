AVRUPA LİGLERİ

Ronaldo ve Buffon gönülleri fethetti

Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, Arnavutluk'ta meydana gelen depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki çocuğa forma hediye etti

Haber Merkezi DHA
İki yıldız isimler bir araya gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

İki yıldız isimler bir araya gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Ronaldo ve Buffon, Arnavutluk'un Durres şehrinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti.

Çocuklara forma hediye edilirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

  • Başbakan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.
Sürpriz buluşmada keyifler anlar yaşandı.
Sürpriz buluşmada keyifler anlar yaşandı.

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