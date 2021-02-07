Rosier'den Konyaspor maçında altın gol: Beşiktaş zirveye tutundu

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada Valentin Rosier kaydetti. Beşiktaş'ta 21'inci dakikada Fabrice N'Sakala kırmızı kartla oyun dışına kaldı.
Maçtan dakikalar;
11. dakikada Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar’ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada Jevtovic, N’Sakala’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N’Sakala’ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı.
38. dakikada Ghezzal’ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef’in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.
47'nci dakikada Shengelia'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
54'üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Welinton'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
81'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'in vuruşunda top kaleci Eray'ın altından ağlara gitti: 1-0.
83'üncü dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan N'Koudou'nun ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten auta gitti.
90 2'nci dakikada Beşiktaş yarı alanında topla buluşan Larin, hızlı rakip sahaya geçti. Rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Rosier'in kariyerindeki ilk lig golü
- Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti. Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydeden Valentin Rosier, lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Daha önce Türkiye Kupası karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu ağlarını havalandıran Rosier, Konyaspor maçında attığı golle futbolculuk hayatında ilk kez bir lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
Domagoj Vida cezalı duruma düştü
- Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sarı kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 89'uncu dakikada Konyasporlu Rahmanovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Vida, cezalı duruma düştü. Hırvat savunmacı, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında görev alamayacak.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 48'e yükseldi. pic.twitter.com/GzCWsF6qci
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 48'e yükseldi. pic.twitter.com/GzCWsF6qci— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 7, 2021