Rosier'den Konyaspor maçında altın gol: Beşiktaş zirveye tutundu

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tezgah ve kumpaslara geçit vermedik asla geçit vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 9 yıl önce MİT'e kurulan kumpasın 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımı olduğunu belirterek, "Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz" dedi.