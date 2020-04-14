Ryan Babel Galatasaray'a dönmeden transfer olacak

Galatasaray'ın yeniden kadroda düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Ryan Babel'in yeni adresi Belçika oluyor.

Ajax'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı oyuncu, Anderlecht ile masaya oturdu. Sezon sonunda Chadli ve Pjaca ile yollarını ayıracak olan Belçika ekibinin iki kanatta da oynayabilen tecrübeli bir isim aradığı ve Babel'in menaejeriyle pazarlık yaptığı belirtildi.

Babel, Fulham'la sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a 2 milyon euro imza parasıyla transfer olmuştu.