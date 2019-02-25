Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile şaka olmaz

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, Beşiktaş derbisi sonrasında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Sadık Çiftpınar, 3-0'dan 3-3'e getirdikleri maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Sadık Çiftpınar'ın sözleri;
"3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik."
Yorum