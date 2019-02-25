Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile şaka olmaz

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Sadık Çiftpınar, 3-0'dan 3-3'e getirdikleri maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Sadık Çiftpınar'ın sözleri;

"3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik."

Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik." pic.twitter.com/RsiQy0g795 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Şubat 2019

Beşiktaşlı taraftarlardan Şenol Güneş'e büyük tepki Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.Hatırlanacağı üzere milli takımın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da siyah beyazlı taraftarlar arasında tepki çekmişti.Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyorSiyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe karşısında dördüncü kez beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, takımda dördüncü sezonunu geçiren Güneş dönemindeki 8 Fenerbahçe maçında ayrıca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

Hasan Ali Kaldırım'dan dikkat çeken gol sevinci Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde attığı golle maçın 3-3 bitmesini sağlayan Hasan Ali Kaldırım, yaşadığı gol sevinciyle dikkat çekti.Performansıyla sürekli eleştiri alan oyuncu, golden sonra büyük bir sevinç yaşarken kalecisi Volkan Demirel'e koştu. Kaptanıyla kutlama yapan Hasan Ali Kaldırım kendi taraftarının olduğu bölüme giderek sol ayağını gösterdi ve 'ben buradayım' diyerek bağırdı.

Vodafone Park'ta taç kavgası: Saha karıştı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında Dirar ve Beşiktaş'ın ısınan futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Taç pozisyonunda topu almaya giden Faslı futbolcu, Necip Uysal ile gerginlik yaşadı.İki futbolcu da sarı kart görürken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Necip'i sarı kartı olduğu için oyuna dahil etmedi.Beşiktaş 3-1 öndeyken yaşanan bu gerginlik sonrası Fenerbahçe art arda 2 gol atarak skoru 3-3'e getirdi ve maçtan 1 puanla ayrıldı.Maçta görev almamasına rağmen 60. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü. Bu sezon Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.



