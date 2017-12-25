SÜPER LİG

Sakıb Aytaç Trabzonspor'u açıkladı

Antalyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'un kendisiyle görüşme yaptığını doğrulayarak bordo-mavili formayı seve seve giyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, 3 asist kaydetti.

Bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, 3 asist kaydetti.

Fotoğraf: AA

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın devre arasında takımdan ayrılması beklenen Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı istediği ifade edilmişti.

Sakıb da bordo-mavililerle görüşme yaptığını doğruladı ve Karadeniz ekibine yeşil ışık yaktı.

Trabzonhaber'e konuşan 26 yaşındaki futbolcu açıklamaları şöyle;

"Verecekleri rakama razıyım"

  • "Şu an Antalyaspor’un oyuncusuyum. Ben de sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo-mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki takımlardan birisi. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma da inanıyorum fakat iş bende bitmiyor. İki kulübün anlaşması lazım."


SA (@sakkk23)'in paylaştığı bir gönderi ()

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