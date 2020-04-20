Salgın dolayısıyla izinliydiler: Toplanıp idmana çıktılar

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu.

Beşiktaş’ta da hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtildi ve uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve yönetime iletildiği öğrenildi.

Tesislere giden ilk futbolcular Burak Yılmaz, Atiba, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida oldu.

Diğer takımlar ne yapacak?

Fenerbahçeli futbolcuların yarın çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın 27 Nisan'da antrenmanlara başlaması beleniyor.

Trabzonspor ise idmanlara 2 Mayıs'ta başlayacak.

Süper Lig'de maçların yeniden başlaması için düşünülen organizasyon;