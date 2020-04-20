SÜPER LİG

Salgın dolayısıyla izinliydiler: Toplanıp idmana çıktılar

Salgın sebebiyle lige verilen arada oyuncularına izin veren takımlardan Beşiktaş'ta antrenmanlar başladı. Siyah beyazlı yönetim futbolcularıyla yaptığı görüşmede idmanlara başlama kararı alırken teknik heyetin özel bir kondisyon programı hazırladığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ta salgın sebebiyle ara verilen idmanlar yeniden başladı.

Beşiktaş'ta salgın sebebiyle ara verilen idmanlar yeniden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu.

Beşiktaş’ta da hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtildi ve uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve yönetime iletildiği öğrenildi.

  • Tesislere giden ilk futbolcular Burak Yılmaz, Atiba, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida oldu.

Beşiktaşlı futbolcular bugün sabah saatlerinde toplanıp idman yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular bugün sabah saatlerinde toplanıp idman yaptı.

Diğer takımlar ne yapacak?

  • Fenerbahçeli futbolcuların yarın çıkması bekleniyor.
  • Galatasaray'ın 27 Nisan'da antrenmanlara başlaması beleniyor.
  • Trabzonspor ise idmanlara 2 Mayıs'ta başlayacak.

Süper Lig'de maçların yeniden başlaması için düşünülen organizasyon;

Süper Lig nasıl oynanacak?
Süper Lig nasıl oynanacak?

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