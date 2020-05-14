Salgın futbol dünyasını endişelendiriyor: Senaryolar arasında 'tescil'de masada

12 Haziran'da futbola geri dönüş planı kulüplerde çıkan koronavirüs vakaları sonrasında tekrar masaya yatırıldı. Futbol dünyası konuyla ilişkin endişelerini açıkça dile getirirken yaşanan gelişmeler TFF'nin senaryolarını tekrar gündeme getirdi.
İşte Federasyonun planları arasındaki ihtimaller;
- TFF, 12 Haziran’da futbola geri dönmeyi planlıyor
- Salgının etkisine göre maç takviminin tekrar ertelenmesi
- 19, 26 Haziran, 3 ve 10 Temmuz tarihleri planlar arasında
- Ne kadar yalanlansa da tek bölgede oynama ihtimali
- Zirvedekilerin play-off oynaması ve şampiyonun belirlenmesi
- Küme düşmenin kaldırılması ve takım sayısının 21’e çıkartılması
- Ligin sonlandırılması ve ‘beyaz sezon’ ilanı
- Unvanların verilmeyip mevcut sıralamayla takımların Avrupa’ya gönderilmesi
- Play-Off’ların kaldırılması ve liglerin tescil edilmesi
- Maçlar oynanamazsa Süper Lig’de liderin şampiyon ilan edilmesi
TFF, futbola dönüş planı içerisinde birçok senaryoyu hazırda tutuyor: Bunlar arasında tek bölgede oynama, beyaz sezon ve ‘tescil’ de bulunuyor. pic.twitter.com/MefdIjdKUL
TFF, futbola dönüş planı içerisinde birçok senaryoyu hazırda tutuyor: Bunlar arasında tek bölgede oynama, beyaz sezon ve ‘tescil’ de bulunuyor. pic.twitter.com/MefdIjdKUL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Mayıs 2020
Yorum