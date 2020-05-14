SÜPER LİG

Salgın futbol dünyasını endişelendiriyor: Senaryolar arasında 'tescil'de masada

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da maçları başlatma kararının ardından idmanlara başlayan ve grup halinde çalışmaya başlayan futbol kulüplerinde yapılan testler sonrasında pozitif vaka haberleri gelmeye başladı. Ortaya çıkan durum endişe havası oluştururken TFF'nin lig senaryolarını sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbol takımlarına koronavirüs testi yapılmaya başlandığından bu yana birçok vaka bildirimi yapıldı.

Futbol takımlarına koronavirüs testi yapılmaya başlandığından bu yana birçok vaka bildirimi yapıldı.

Fotoğraf: Altınordu Kulübü

12 Haziran'da futbola geri dönüş planı kulüplerde çıkan koronavirüs vakaları sonrasında tekrar masaya yatırıldı. Futbol dünyası konuyla ilişkin endişelerini açıkça dile getirirken yaşanan gelişmeler TFF'nin senaryolarını tekrar gündeme getirdi.

İşte Federasyonun planları arasındaki ihtimaller;

  • TFF, 12 Haziran’da futbola geri dönmeyi planlıyor
  • Salgının etkisine göre maç takviminin tekrar ertelenmesi
  • 19, 26 Haziran, 3 ve 10 Temmuz tarihleri planlar arasında
  • Ne kadar yalanlansa da tek bölgede oynama ihtimali
  • Zirvedekilerin play-off oynaması ve şampiyonun belirlenmesi
  • Küme düşmenin kaldırılması ve takım sayısının 21’e çıkartılması
  • Ligin sonlandırılması ve ‘beyaz sezon’ ilanı
  • Unvanların verilmeyip mevcut sıralamayla takımların Avrupa’ya gönderilmesi
  • Play-Off’ların kaldırılması ve liglerin tescil edilmesi
  • Maçlar oynanamazsa Süper Lig’de liderin şampiyon ilan edilmesi

90 saniyede Süper Lig senaryoları
Yeni Şafak

90 saniyede Süper Lig senaryoları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da maçları başlatma kararının ardından idmanlara başlayan ve grup halinde çalışmaya başlayan futbol kulüplerinde yapılan testler sonrasında pozitif vaka haberleri gelmeye başladı. Ortaya çıkan durum endişe havası oluştururken TFF'nin lig senaryolarını sizler için derledik.

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90 saniyede Süper Lig senaryoları
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