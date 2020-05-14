Salgın futbol dünyasını endişelendiriyor: Senaryolar arasında 'tescil'de masada

12 Haziran'da futbola geri dönüş planı kulüplerde çıkan koronavirüs vakaları sonrasında tekrar masaya yatırıldı. Futbol dünyası konuyla ilişkin endişelerini açıkça dile getirirken yaşanan gelişmeler TFF'nin senaryolarını tekrar gündeme getirdi.

İşte Federasyonun planları arasındaki ihtimaller;

TFF, 12 Haziran’da futbola geri dönmeyi planlıyor

Salgının etkisine göre maç takviminin tekrar ertelenmesi

19, 26 Haziran, 3 ve 10 Temmuz tarihleri planlar arasında

Ne kadar yalanlansa da tek bölgede oynama ihtimali

Zirvedekilerin play-off oynaması ve şampiyonun belirlenmesi

Küme düşmenin kaldırılması ve takım sayısının 21’e çıkartılması

Ligin sonlandırılması ve ‘beyaz sezon’ ilanı

Unvanların verilmeyip mevcut sıralamayla takımların Avrupa’ya gönderilmesi

Play-Off’ların kaldırılması ve liglerin tescil edilmesi

Maçlar oynanamazsa Süper Lig’de liderin şampiyon ilan edilmesi

01:29 dk 14 Mayıs 2020 Yeni Şafak 90 saniyede Süper Lig senaryoları Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da maçları başlatma kararının ardından idmanlara başlayan ve grup halinde çalışmaya başlayan futbol kulüplerinde yapılan testler sonrasında pozitif vaka haberleri gelmeye başladı. Ortaya çıkan durum endişe havası oluştururken TFF'nin lig senaryolarını sizler için derledik.