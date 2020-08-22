Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini ve oyuncunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten açıklama yapıldı
- Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Geçmiş olsun Salih Dursun pic.twitter.com/zt6vFQtob7
Geçmiş olsun Salih Dursun pic.twitter.com/zt6vFQtob7— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 22, 2020
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