SÜPER LİG

Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini ve oyuncunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Salih Dursun.

Salih Dursun.

Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini ve oyuncunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten açıklama yapıldı


  • Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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