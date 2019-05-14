Şampiyonluğu daha erken hak ettik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından oluşan kaos ortamıyla ilgili olarak konuştu. Cengiz, Rizespor karşılaşmasında yapılan hakem hatalarıyla ilgili olarak “Sezon başında ve yıllardır Galatasaray’a karşı yapılan hakem hataları artıyla eksiyle topladığınızda çok büyük fark eder. Eğer hakem hatalarını bir uluslararası heyete inceletseydik, bir VAR heyetine inceletseydik Galatasaray geçen haftadan itibaren şampiyonluğu kutlamış olurdu. Bunu yapmasınlar. Tüm rakiplerime saygı duyuyorum. Ortamı gerici, Türk halkını gerici, birbirine düşürücü asılsız söylemlerden kaçınmalarını rica ediyorum. Kendinize bir hata yapıldığında nasıl ayağa kalkıyorsanız, başka yapıldığında da kalkmalısınız. Hatalar bizim için de onlar için de vardır. Bunları bir kumpas gibi görmek, gelecek maçlar için alan ve yer temin etmeye çalışmak çok sağlıklı ve Türk sporunun lehine bir tutum değildir. Kınıyorum” sözlerini sarf etti. Mustafa Cengiz, ayrıca Çaykur Rizespor karşılaşması hakkında açıklamalar bulunan diğer kulüp başkanlarıyla ilgili, “Ben hakemler hakkında genel olarak söylediğim bir lafı, eğer siz hakemlerde insandır hata yapabilir, hiçbir takıma ayrıcalık yapılamaz derseniz, o sözün sonuna kadar arkasında durmalısınız” şeklinde konuştu. Başkan Cengiz, Diagne’nin penaltısıyla ilgili olarak ise “Penaltının tekrar edilmesi gerekirdi” diyerek sözlerini tamamladı.

HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR

Öte yandan Mustafa Cengiz, kırık nedeniyle bir operasyon geçiren Emre Akbaba’yı ziyaret etti. Cengiz, “Emre’ye de söylediğim gibi bazen her şerde bir hayır vardır. Bazen daha kötü bir olayı bir kötü olay önlüyordur. Buna böyle inanmak gerek, tevekkül sahibi olmak gerek. Çok üzüldük, Emre bizim çok değerli bir oyuncumuz. Türk futbolunun geleceği olan Milli Takım için de gerekli bir oyuncu. Yaşam uzun bir süreç. Bu sürecin içerisinde Emre’nin sakatlığı küçük bir kesinti” ifadelerini kullandı.

Telafi etmek istedim

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak isteyen ve takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Mbaye Diagne, özür mesajı paylaştı. Diagne’nin Instagram’dan paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı, “Şampiyonluk yolunda benim ve takımım için kritik bir maçta sonuca ulaşmayan penaltı ile çok üzüldüm. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve belki de hatamı telafi etmek için sinirlerime hakim olamadım. O anların gerginliği ile başta hocamız olmak üzere kırdığım herkesten özür dilerim. Daha iyiyi, başarıyı ve kazanmayı ve bize inananları mutlu etmeyi çok istiyorum. Sadece kazanmakla ilgileniyorum, şampiyon olmak istiyorum.”





Emre’nin dönüşü belirsiz

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kaval kemiği kırılan Emre Akbaba’nın ameliyatının iyi geçtiğini ve sahalara dönmesinin zaman alacağını söyledi. İnce, “Darbeye bağlı, kaval kemiğinde bir kırık oluştu. Ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda dinleniyor. Gayet iyi durumda” dedi.

Belhanda dönüyor

Sarı kart cezalısı olması nedeniyle takımını Çaykur Rizespor deplasmanında yalnız bırakan Younes Belhanda, Türkiye Kupası finali ile birlikte yeşil sahalara geri dönüyor. Teknik heyet ise Faslı yıldız oyuncuyu, orta sahada Ryan Donk’un yerine oynatmayı planlıyor. Ligde ve Türkiye Kupası’nda son dönemde hiç dinlenmeden forma giyen Donk, hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşması da düşünülerek yedek kulübesine çekilecek.

Finali Arslanboğa yönetecek

Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak 57. Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamada yarın Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak maçta Arslanboğa düdük çalacak. Yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.