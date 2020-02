Şampiyonluk içimde bir uhde

12 yaşındayken kapısından girdiği Trabzonspor’a teknik direktör olan Hüseyin Çimşir, kulüp dergisine röportaj verdi. Çimşir, hayalinin Trabzonspor’da forma giyen bir futbolcu olmak olduğunu belirterek, “12 yaşında futbola başladığımda hayalim Trabzonspor’un futbolcusu olmaktı. Allah bunu bana nasip etti ve oynamaya başladım, sonrasında kaptanlık yaptım. Futbolculuk kariyerimin ardından yaklaşık beş yıl dışarıda görev aldıktan sonra geçen yıl tekrar kulübüme geri döndüm. Yani dokuz yıl önce oyuncu olarak ayrıldığım takımıma teknik adam olarak geri döndüm. Şimdi ise teknik direktör oldum. Özetlersek insan önce hayal ediyor ve bu hayali gerçekleştiği zaman mutlu oluyor” dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takıma teknik direktör olma hayalinin bu kadar erken gerçekleşeceğini düşünmediğini belirterek, “Antrenörlük kariyerim başladığında en üst lisansı almadan tek başıma çalışmamayı kararlaştırdım. Bu işi en alttan başlayarak, her kademesini görerek ve öğrenerek ilerlemeyi planladım. Hem teorik hem de pratikte bu çok önemliydi. Bunun sonucunda dört takımda görev aldım. Her kademeyi hazmederek yürüdüm. Trabzonspor’da lisans kısımlarını tamamladım ama sürecin bu kadar erken gerçekleşmesini ben de beklemiyordum açıkçası. Hayalim buydu ama bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Şimdi görev verildi ve ben hazır bir şekilde görevimin başındayım. Kararlılıkla devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM

Trabzonspor’da kısa ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirten Hüseyin Çimşir, “Kısa vadedeki hedefimiz bu sezonu hedeflenen noktada tamamlamak. Uzun vadede ise oyuncu üreten, yarışan ve kulübe maddi anlamda katkı sağlayan sistem oturtmak. Futbolculuk dönemimde en büyük hayallerimden bir tanesi şampiyonluk yaşamaktı ama bazen çok yaklaşmamıza rağmen çeşitli sebeplerden dolayı olmadı. Bu içimde uhde olarak kaldı. Şimdi teknik adam olarak bu sevinci yaşamayı çok istiyorum. Umarım bunu Allah bize nasip eder” diye konuştu. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupasında hedeflerin belli olduğunu beliren Hüseyin Çimşir, “Önümüzde lig ve kupa var. Bu iki kulvarda da hedefimiz belli. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sonunda başarılı olur muyuz olamaz mıyız hep birlikte göreceğiz. Potansiyeli oldukça yüksek bir takımımız var. Her iki hedefi de sonuna kadar kovalayacağız. İnşallah hep beraber buna ulaşırız” şeklinde konuştu.

Takımdan beklentiler büyük

Geçen sezon oluşan ve bu yıl parçaları tamamlanan bir takım olduklarını belirten Hüseyin Çimşir, “Takım olma yolunda geçen sezondan beri üstüne koyarak ilerliyoruz. Beklentilerimizi karşılayabilecek bir takımın var olduğunu düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda beklenilen oyunu oynayarak, beklentileri karşılarız” diye konuştu. Takım içi rekabet ve oyuncuların karakterleriyle ilgili olarak Çimşir, “En büyük artımız saha içinde problem çözebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olmamız” dedi.

Yusuf Yazıcı’nın forması müzede

Trabzonspor, Fransa’nın Lille ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı’nın formasının, takıma tekrar dönene kadar emekliye ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından, “sen dönene kadar” etiketiyle video paylaşılırken, müzede formanın bulunduğu yerde, “Yusuf Yazıcı’nın emekli edilen 97 numaralı forması” ifadesi yer aldı.