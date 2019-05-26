Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu zirvede tamamlayarak 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen etkinlikte sarı-kırmızılı taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, Galatasaray futbol takımı da şampiyonluk kupasına kavuştu.

FUTBOLCULAR TEK TEK ÇAĞIRILDI

Kutlamada ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi. Her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” şarkınından uyarlanan “Fener ağlama” tezahüratıyla platforma çıktı. Süper Lig’in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, koltuk değnekleriyle sahnedeki yerini aldı. Emre, Galatasaray’ın “Şereftir seni sevmek” marşı eşliğinde sahneye yürüdü. Çocuğuyla birlikte sahneye giden yolun başına gelen Yuto Nagatomo, kendisine karşılayan Ryan Donk’a samuray figürleri içeren hareketler yaptıktan sonra platformdaki yerini aldı.

KUPAYI HÜSNÜ GÜRELİ VERDİ

Galatasaray’a Süper Lig 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi. Organizasyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın sahneye çıktı. Kupa seremonisinde futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, başkan vekili Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez taktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve Bünyamin Bozgeyik, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera’ya verdi. Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Terim’den 5 yıllık imza

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi. Başkan Mustafa Cengiz, bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum diyerek taraftarın önünde teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşmeye imza attılar.