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Satrançta küçük ellerden büyük hamleler

Satrançta küçük ellerden büyük hamleler

11:357/04/2025, Monday
IHA
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Satrançta küçük ellerden büyük hamleler
Satrançta küçük ellerden büyük hamleler

Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Denizli’de ilk kez "Küçük Eller Büyük Hamleler" Satranç Turnuvası düzenlendi. 198 minik sporcunun ellerinde Türk Bayraklarıyla coşkusuna sahne olan yarışmalar sonunda ödüller sahiplerini buldu.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Pamukkale Satranç Salonu’nda 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde "Küçük Eller Büyük Hamleler" Satranç Turnuvası düzenlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonuyla gerçekleşen yarışmalara 5 farklı ilden 198 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar 6 Nisan Pazar günü düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.


Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik Denizli’de bir ilk oldu. Satranç yarışmaları öncesi katılan tüm çocuklara, Türk Bayrağı hediye edildi. Ellerinde bayraklarla salona giriş yapan çocuklarla polisler, müsabakalar öncesi aynı masaya oturdu. Polislerle bir araya gelen çocuklar muhabbet edip keyifli vakit geçirdi.

#Türk Polis Teşkilatımızın
#satranç
#Küçük Eller Büyük Hamleler

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