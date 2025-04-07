Satrançta küçük ellerden büyük hamleler

Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik Denizli’de bir ilk oldu. Satranç yarışmaları öncesi katılan tüm çocuklara, Türk Bayrağı hediye edildi. Ellerinde bayraklarla salona giriş yapan çocuklarla polisler, müsabakalar öncesi aynı masaya oturdu. Polislerle bir araya gelen çocuklar muhabbet edip keyifli vakit geçirdi.