SÜPER LİG

Schürrle ve Mlapa için ilk temas

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü, Schürrle ve Peniel Mlapa'nın menajerine teklifini iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Schürrle, geride bıraktığımız sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirdi.

Schürrle, geride bıraktığımız sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirdi.

Beşiktaş’ın transfer gündemdeki isimlerden Andre Schürrle ve Peniel Mlapa’nın menajeri olan Ersin Akan’ın paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Akan, sosyal medya hesabından Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu belirtti.

Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan ve geçen yıl Fulham’da kiralık oynayan Schürrle ile birlikte Venlo’da forma giyen Mlapa’yı transfer etmek isteyen iki oyuncunun menajeri Ersin Akan’a teklif yapılırken, cevap beklenmeye başlandı.

  • Andre Schürrle, geride bıraktığımız sezon Premir Lig'de 24 maça çıkarken 4 gol attı. Mlapa ise Venlo formasıyla 32 resmi maçta 15 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Menajer Ersin Akan'ın Nevzat Demir Tesisleri'nden yaptığı paylaşım.
Menajer Ersin Akan'ın Nevzat Demir Tesisleri'nden yaptığı paylaşım.

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