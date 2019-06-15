Schürrle ve Mlapa için ilk temas

Beşiktaş’ın transfer gündemdeki isimlerden Andre Schürrle ve Peniel Mlapa’nın menajeri olan Ersin Akan’ın paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Akan, sosyal medya hesabından Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu belirtti.

Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan ve geçen yıl Fulham’da kiralık oynayan Schürrle ile birlikte Venlo’da forma giyen Mlapa’yı transfer etmek isteyen iki oyuncunun menajeri Ersin Akan’a teklif yapılırken, cevap beklenmeye başlandı.