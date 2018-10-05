SÜPER LİG

Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerlerimiz için tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Haber Merkezi IHA
Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerler anısına; 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
  • "Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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