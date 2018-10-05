Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerler anısına; 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;