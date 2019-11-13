Şenol Güneş: Finallere bir adım uzaklıktayız

A Milli Takım'ın yarın İstanbul'da İzlanda ile yapacağı müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yayınlanan maç kitabında görüşlerini aktaran Güneş, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Şenol Güneş, gruptaki son iki maça liderlik koltuğunda girmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Son dünya şampiyonu Fransa'yı grupta yenmeyi başaran tek ekip olan A Milli Takımımız, ekim ayındaki deplasman maçında da rakibiyle berabere kalarak yerli-yabancı tüm spor kamuoyunun takdirini kazandı. Bize yapılan övgüler yalnızca pozitif saha sonuçlarına dönük değildi. Oyuncularımızın azmi, öz güveni ve takım ruhu büyük beğeni aldı. Başarılı savunmamızla,elemelerin en az gol yiyen takımlarından biri olduk.Geldiğimiz noktada, finallere yalnızca bir adım uzaklıktayız." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Üzülmeyin, gitmiyorum A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başladı.Grupta liderizEURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla ilk sırada yer alan. Milliler, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçından puan alması durumunda Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek."Hedefimiz iki maçta 6 puan"Kritik maçların hazırlıkları için Riva'da toplanan A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Kazanmak için oynadığımızda en kötü beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç. Çünkü 1 puan almamız halinde hedefimizi gerçekleştireceğiz."İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası'na da katılırız."Altay Bayındır'ı görmek istiyoruz""Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."" 4 Büyükler'den 7 futbolcu alabildik""Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz. Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. 4 Büyükler'den 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. Türk futbolunun eksikleri ve sorunları da var.""İzlanda maçı final olacak""İzlanda maçı bizim için final olacak, oynadığımız tüm maçların toplamından daha istekli ve coşkulu olmamız gerekiyor. Gruptaki tek mağlubiyetimizi İzlanda'dan aldık. İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız ve akıllı oynamamız gerek.""2022 benim için final olacak""2022 benim için final olacak ama İzlanda maçına da final diyorum. Benim için İzlanda maçı son değil. Üzülmeyin, gitmiyorum şimdilik. Yarının ne olacağını bilmiyoruz.""Sakat olsa da Emre bizimle olacak""Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Sakat olsa bile bizimle olacak. Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibarıyla her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Ne durumda olacağına bakacağız. Ne olursa olsun kamptan ayrılmayacak."

İzlanda karşısında alınacak bir puanın dahi finallere katılma yolunda yeterli olacağını aktaran 67 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Ancak biz, kalpleri vatan ve milli forma sevgisiyle dopdolu, yetenekli olduğu kadar disiplinli oyuncu grubumuzla daha önce yapılmayanı yapıp, grup lideri olarak finallere gitmek istiyoruz. İzlanda, birçokları tarafından bize ters geldiği düşünülen bir takım. Gruptaki tek yenilgimizi de onlara karşı aldık. Ancak her maçın havası değişik olur. Bugünün koşulları ile haziran ayındaki maçın koşulları arasında büyük fark var."

Nihat Özdemir: Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz A Milli Futbol Takımı'nın 14 Eylül Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı İzlanda müsabakasıyla ilgili TFF'nin hazırladığı maç kitabında görüşleri yer alan Özdemir, EURO 2020 Finalleri'ne giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nın 5 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı müsabakasına ev sahipliği yapacağını aktaran Nihat Özdemir, "Hedefimiz, önce İzlanda'yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak. EURO 2020 Finalleri'ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye EURO 2020 bileti için sahadaAvrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Türk halkını sevindirmek istediklerini vurgulayan Özdemir, "Bu mutluluğu yaşamayı Türk halkı çoktan hak etti, onlara bu gururu yaşatmayı çok arzuluyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Emeklerimizin karşılığını alacağımızdan eminiz. Bu başarı aynı zamanda hem hocamıza inanmanın hem de gençlere güvenmenin bir karşılığı olacak." değerlendirmesinde bulundu.A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve ekibi ile oyuncularına her zaman inandıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:"Hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz. Pırıl pırıl, başarıya odaklı, yürekten oynayan bir milli takıma sahibiz. Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'dan 4 puan alan, FIFA klasmanında hızla yükselişe geçen A Milli Takımı'mızın, finallere lider gitme motivasyonuyla başarılarını EURO 2020'de de sürdüreceği inancındayız. Bu ülkeye, layık olduğu tüm başarıları yaşatmak için yolumuza azimle devam edeceğiz. Tarih yapraklarına bir zafer gecesi daha yazıp Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni coşkuyla dolduracak taraftarlarımızla, ülkece finalleri garantileme mutluluğunu yaşamayı diliyorum."A Milli Takımımız, İzlanda maçının hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.📎 https://t.co/F6ME5ad38Q pic.twitter.com/HmBRsD22C1— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 12, 2019

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada taraftar desteğinin önemine değinen Güneş, şunları ifade etti:

"Andorra ve Arnavutluk maçlarıyla başlayan 'İstanbul üçlemesinin' İzlanda'ya karşı alınacak galibiyetle taçlanacağına inanıyorum. Anadolu'da başladık, İstanbul'da bitirelim ve Avrupa'ya gidelim.Tüm Türk halkının ortak hayali olan EURO 2020 finallerine gitme başarısının gerçeğe dönüştüğü coşku dolu bir zafer gecesinde buluşmak dileğiyle."