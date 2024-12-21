Serdal Adalı'ya Köyiçi’nde büyük ilgi

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylığını duyuran Serdal Adalı, Beşiktaş Köyiçi’nde taraftarlarla buluştu.
Beşiktaş Kulübü’nde 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, çalışmalarını sürdürüyor.
Adalı, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesinde Köyiçi’nde taraftarlarla bir araya geldi. Serdal Adalı, Köyiçi esnafını dolaşırken, siyah-beyazlı taraftarlarla sohbet etti.
Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan Adalı, bazı taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.