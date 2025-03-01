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Sergej Jakirovic: Gol öncesi faul olduğunu düşünüyorum

Sergej Jakirovic: Gol öncesi faul olduğunu düşünüyorum

23:321/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Sergej Jakirovic
Teknik direktör Sergej Jakirovic

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic, siyah-beyazlı rakiplerinin ilk golü öncesinde faul olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ayrıca 122. kuruluş yıllarını tebrik ederim. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık, çok fazla pas hatası yaptık. Doğru tercihlerde bulunamadık. İyi bir savunma anlayışımız vardı. İlk yarının sonlarına doğru korner dönüşünde gol yedik. Televizyondan bakınca bu korner dönüşündeki pozisyonda faul olduğunu düşünüyorum. Bu bir hakem kararı, saygı duymamız gerekiyor. Soyunma odasında daha cesur olmamız gerektiğini söyledim. Sahaya çıkınca Beşiktaş'ı daha fazla baskı altına aldık. Pozisyona girdik ama değerlendiremedik ve mağlup olduk." diye konuştu.






#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
#Sergej Jakirovic

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