Solskjaer'den Bilic sonrası bir ilk

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı. Kartal, Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.