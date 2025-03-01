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Solskjaer'den Bilic sonrası bir ilk

Solskjaer'den Bilic sonrası bir ilk

22:531/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor galibiyeti sonrası Slaven Bilic'in ardından siyah-beyazlı takıma Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet sevinci yaşatan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.


Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı. Kartal, Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.


Bilic'in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı.


Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Trendyol Süper Lig

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