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Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik

Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik

23:141/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu. Önemli bir üç puan aldıklarını belirten Solskjaer, oynadıkları oyunu eleştirdi.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Solskjaer'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
'İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi'

"3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün."

'Rakibimize fırsatlar verdik'

"Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder."

'Hepsinden katkı alacağımızı biliyorum'

"Aslında takım kolektif olarak, birlikte iyi oynadığında her oyuncu iyi oluyor. Joao, birkaç gol attı. Semih, gol atıyor. Alex, iyi oynuyor ama takım arkadaşlarının yardımıyla. Alex, yeni bir rolde, merkezde oynuyor, bugün iyi oynadı ama biraz daha iyi olması için zaman gerekiyor. İkinci yarıda sıkıntı yaşadığımızı düşündüm ve Amir'i aldım. Kendisi bugün çok iyi oynadı. Joao'dan, Semih'ten, hepsinden katkı alacağımızı biliyorum."





#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Kayserispor

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