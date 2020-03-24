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Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüse dair herhangi bir semptomun kendisinde bulunmadığını ve bugün test yaptıracağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Sergen Yalçın ve Fatih Terim derbi öncesinde böyle poz vermişti.

Sergen Yalçın ve Fatih Terim derbi öncesinde böyle poz vermişti.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın’dan bir açıklama geldi.

Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı bugün testten geçeceğini de belirtti.

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması
IHA

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi. Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı. Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini de belirtti.


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Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması
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