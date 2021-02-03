Sergen Yalçın'a Montero ve Ghezzal tepkisi: "Neden oynatılmıyor?"

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ın Montero ve Ghezzal'ı ilk 11'de tercih etmemesine tepki gösterdi.

Montero'nun oynatılmasını düşünen taraftarlar sosyal medya hesaplarından Montero'nun neden oynatılmadığı yönünde eleştirilerini paylaştı. Sergen Yalçın'ın Ghezzal'ı yedek kulübesinde oturtması da eleştiri konusu oldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları;

Oynadığı her maç iyi oynayan 22 yaşındaki Montero ve ligin asist kralı 28 yaşındaki Ghezzal rotasyon adı altında dinlendirilirken haftalardır kötü oynayan 37 yaşındaki Atiba ısrarla 11 başlatılıyor..Seni çok seviyorum Sergen hocam ama yanlış yapıyorsun REKLAM February 3, 2021

Asist kralı neden yedek? Atiba'dan 4 haftadır orta sahada aldığımız verim nedir? Bu takımda ilk dinlendirilen oyuncu neden hep Montero oluyor? — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) February 3, 2021

bu takımın iyi futbol oynaması için sahada 3 oyuncunun aynı anda sahada olması lazım, ghezzal, rıdvan ve montero. bunlar yokken 0-0 da üretkenlik çok düşüyor. — Murat Sıcakkanlı (@msicakkanli) February 3, 2021

Wellington ikinci lig topcusu.

O oynadığı zaman Vida'nın sol stoperdeki verimi %50 düşüyor. İyisiyle kötüsüyle Sergen hoca sağda Vida'yı

Solda Montero'yu oynatmalıdır. — SERDAR 1903 (@kartal1903SRDR) February 3, 2021