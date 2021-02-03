Spor Sergen Yalçına Montero ve Ghezzal tepkisi "Neden oynatılmıyor?"
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Sergen Yalçın'a Montero ve Ghezzal tepkisi: "Neden oynatılmıyor?"

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'a taraftarlar sosyal medyadan eleştirilerde bulundu. Eleştirilerin sebebi ise Montero ve Ghezzal'ın ilk 11'de tercih edilmeyişi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın
Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ın Montero ve Ghezzal'ı ilk 11'de tercih etmemesine tepki gösterdi.

Montero'nun oynatılmasını düşünen taraftarlar sosyal medya hesaplarından Montero'nun neden oynatılmadığı yönünde eleştirilerini paylaştı. Sergen Yalçın'ın Ghezzal'ı yedek kulübesinde oturtması da eleştiri konusu oldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları;

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