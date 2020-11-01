Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya mücadelesi öncesinde kadrodaki futbolcuların durumlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın özellikle Adem Llajic ilgili sözleri Boşnak asıllı futbolcuya bir uyarı niteliğindeydi.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Gönül ister ki stat dolu olsun. herkes kendi seyircisi önünde oynasın. Futbol maçlarının ana unsuru taraftardır. Ama futbolda taraftar olmamasına da alıştık."
- "Ljajic, sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sezon başında bir sakatlık yaşadı. Antrenmanlara katılamadı. Sonra bir sakatlık daha yaşadı. Antrenman temposunu yakalaması gerekiyor. Şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Belki oyunun ilerleyen dönemlerinde belki kullanırız."
- "Ljajic yetenekli oyuncu ama kalite kısmına bakamıyoruz. Mensah da 15 gün falan yoktu. Oyuna göre Oğuzhan ve Mensah'ı da alabiliriz. Oyunumuz yavaş yavaş gelişiyor. Ortaya koymaya çalıştığımız bir oyun şablonu var. Zor bir sezon başlangıcı yaptık."
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