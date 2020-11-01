Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya mücadelesi öncesinde kadrodaki futbolcuların durumlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın özellikle Adem Llajic ilgili sözleri Boşnak asıllı futbolcuya bir uyarı niteliğindeydi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;