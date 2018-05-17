Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala Atiker Konyaspor'a geldiğini ve her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirtti.

Ligde en son göreve başlayan teknik direktörün kendisi olduğunu ifade eden Yalçın, "Zor bir periyotta göreve başladık. Süre çok kısıtlıydı. Oyuncularımızdan bu zor periyotta gerçekten hem oyun hem de skor olarak fazla şey istedik. Böyle bir psikolojik ortamda hem iyi oynamak hem de maç kazanmak kolay değil. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"Konyaspor'da kalırsam kendi takımımı kurmak isterim"

Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Konyaspor'da kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi;

"Henüz yönetimle bir görüşme yapmadık. 3-5 gün içinde yapacağımızı düşünüyorum. Görüşmeden sonra nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Konyaspor'da kalırsam kendi takımımı kurmak isterim. Konyaspor için daha güçlü ve daha sağlıklı bir kadro iyi olur diye düşünüyorum. Tabii şimdiki kadro da fena değil ama Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmış Konyaspor'dan beklenti daha fazla olacaktır. O beklentiye cevap verecek bir kadro yapılanması olursa burada herkes için çok daha rahat olur."

Sergen Yalçın, şartların uygun olması halinde Konyaspor'da kalmak istediğini belirterek, "Yönetimle önümüzdeki sezonla ilgili bir görüşme yapacağız. Tabii ki biz Konyaspor'da kalmak isteriz. Konyaspor çok önemli bir camia. Büyük takımlardan sonra en önemli camialardan biri. Bizim için herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

"İki konuda anlaşabilirsek Konyaspor'da kalmak isterim"

"Yönetimle iki konuda anlaşabilirsek Konyaspor'da kalmak isterim" diyen Yalçın, şöyle devam etti;

"Birincisi takım, ikincisi ise kontrat anlamında konuşmamız lazım. Bu konuyla ilgili yönetimle görüşeceğiz. Yani şartlarımız uygunsa, eğer anlaşabilirsek neden olmasın ama benim için takım daha önemli. İyi ve güçlü bir takım kurmak isteriz. Konyaspor'un yukarılara oynamasını isteriz. Bunları daha yönetimle konuşmadık. O yüzden kendi kafama göre yorum yapmak istemiyorum. Yanlış anlaşılabilir. O yüzden oturacağız, görüşeceğiz. Neden olmasın. Şartlarımız uygun olursa, oturur konuşur anlaşırız. Yani çok büyük bir sorun olmaz."



