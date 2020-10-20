Sergen Yalçın'ndan Ljajic'e: Sahaya dön

Süper Lig’e iyi başlayamayan Beşiktaş’ta, çözüm arayan teknik direktör Sergen Yalçın, Boşnak futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Adem Ljajic ile konuşan Yalçın, “Sen bu takım için çok önemli bir isimsin. Yeteneklerini biliyorum. Bir an önce sahaya dön. Sana güveniyorum” dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta, saha içerisinde çıkış yolları aranıyor. Süper Lig’in 5. haftasını ‘BAY’ geçen siyah-beyazlı takım, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta bazı oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor.
Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Denizli deplasmanında görev yapamayacak. Sakatlığı süren N’Koudou da maçta forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Rachid Ghezzal’ın ise durumu belli değil. Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
"Performansını yukarı çekme zamanı"
Teknik ekip Denizlispor’un detaylı analizini yaparken, maçın kilidini orta sahanın açacağını düşünüyor. Sergen Yalçın, Atiba, Josef De Souza, Dorukhan, Oğuzhan ve Adem Ljajic arasında seçim yapacak. Ljajic ile yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcının henüz istenilen seviyeye çıkamayan 29 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüştüğü ve kritik deplasmana hazırladığı belirtildi. Oyuncusuna, mevcut potansiyelini bildiğini ve bunu ortaya çıkarması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, “Sen bu takım için çok önemli bir isimsin. Yeteneklerini biliyorum. Bir an önce toparlan ve sahadaki yerine dön. Sana güveniyorum. Performansını yukarı çekmenin zamanı geldi” diye konuşarak Ljajic’i motive etmeye çalışıyor.
Yeniler sahne alacak
Beşiktaş’ta, 6. haftada oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın, transferin son günlerinde takıma katılan futbolcularla yakından ilgileniyor. Rachid Ghezzal’ın yanı sıra Valentin Rosier de ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyecek. İkilinin idmanlardaki performansı ise göz dolduruyor.
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