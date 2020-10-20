Sergen Yalçın'ndan Ljajic'e: Sahaya dön

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta, saha içerisinde çıkış yolları aranıyor. Süper Lig’in 5. haftasını ‘BAY’ geçen siyah-beyazlı takım, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta bazı oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Gana Milli Takımı’ndan döndükten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Denizli deplasmanında görev yapamayacak. Sakatlığı süren N’Koudou da maçta forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Rachid Ghezzal’ın ise durumu belli değil. Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Golcü ocakta geliyor Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yeni transferler medya karşısına çıktı. Düzenlenen basın toplantısında öne çıkanlar şöyle;Çebi: Bu sene şampiyonluğu kovalayacağız"Transferlerin bizim tarafımızdan yürütülemediği, Beşiktaş’ın başarılı olamadığı ve hatta transfer yapılamadığı algısı vardı. Biz transferlerimizle huzurunuzdayız. Bu sene şampiyonluğu kovalayacağız. Transfer tek başına yapılan bir hadise değildir. Beşiktaş gibi köklü camialarda ekip olarak bu iş yapılır. Ben, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Sergen Yalçın, scout ekibimiz, Cenk Sümer arkadaşımız işin içindeydik.""Golcü transferini ocak ayında yapacağız""Bu sezon transferlerin hiçbirine bonservis ücreti ödemedik. Doğru bir transfer dönemi geçirdik. Biz Beşiktaş'ın geleceğini yapmaya çalışıyoruz. "Bir tek santrfor alamadık. Onun transferini de ocak ayında yapacağız.""Sangare denilen futbolcuyu istedik ama...""Antalyaspor başkanının açıklamaları doğru değil, eksik. Biz Sangare denilen futbolcuyu istedik. Başkanın sunduğu rakamlar gerçek dışıydı ve biz de geri çekildik.""Kadro dışılar teknik kadronun kararı" "Kadro dışı bırakılan futbolcular, tamamen teknik kadronun aldığı kararlar doğrultusunda verildi. Douglas bir yıldır sakat, PAOK maçında da iyi olmasına rağmen oynamadı. Isimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeremain Lens de istekleri karşılayamadı. Biraz daha iyi olmasını istedik ama olmadı.""Dorukhan isterse devam ederiz""Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak isterse onunla devam ederiz. Oynamak istemezse, Allah yolunu açık etsin."Montero: Bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz"Beşiktaş formasını giydiğim için gururluyum. Tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz."Welinton: Beşiktaş şampiyonluklara alışık"Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Beşiktaş şampiyonluklara alışık, ben de elimden geleni yaparak şampiyonluk yaşamak istiyorum."Josef de Souza: Beşiktaş için elimden geleni yapacağım"Bir kez daha herkese teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk. Beşiktaş'ta başarılı olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bütün camiaya iyi şanslar diliyorum."Gökhan Töre: İlk günkü heyecanla buradayım"Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, Sergen hocaya ve yöneticilerimize transferim için çok teşekkür ederim. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. İlk günkü heyecanla buradayım."Atakan Üner: Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız"Bana güvendikleri için başkanımıza ve hocamız teşekkür ederim. Buradaki 9 arkadaşımla Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız.''Aboubakar: Yine şampiyon olmak istiyorum"Başkanımız başta olmak üzere, hocamız, takım arkadaşlarım ve buraya geri dönmemde yardımı olan herkese teşekkür ederim. Burada şampiyonluk yaşadım, yine şampiyon olmak istiyorum."N'Sakala: Yıllarca bu anın hayalini kurdum"Beşiktaş forması giymek benim için gerçekten onur. Yıllarca bu anın hayalini kurdum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."Ghezzal: Başarılara koşacağımıza inanıyorum"Türkiye'de Beşiktaş'tan olmaktan mutluyum. İyi bir takımımız var, taraftarımızla en kısa zamanda bir araya gelip başarılara koşacağımıza inanıyorum.''Rosier: Taraftarlarımıza kavuşmak istiyorum"Beşiktaş'ın bana ilgilisi karşısında imza atmaya karar verdim. İnşallah Beşiktaş şampiyon olacak. Bir an evvel de taraftarlarımıza kavuşmak istiyorum."Mensah: Beşiktaş'a transfer olmayı çok istedimKoronavirüs testi pozitif çıkan Mensah, video olarak gönderdiği mesajda, "Beşiktaş'a transfer olmayı çok istemiştim. Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Kulübümüzün başarılı olması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ı seçme nedenini açıkladı

"Performansını yukarı çekme zamanı"

Teknik ekip Denizlispor’un detaylı analizini yaparken, maçın kilidini orta sahanın açacağını düşünüyor. Sergen Yalçın, Atiba, Josef De Souza, Dorukhan, Oğuzhan ve Adem Ljajic arasında seçim yapacak. Ljajic ile yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcının henüz istenilen seviyeye çıkamayan 29 yaşındaki oyuncuyla özel olarak görüştüğü ve kritik deplasmana hazırladığı belirtildi. Oyuncusuna, mevcut potansiyelini bildiğini ve bunu ortaya çıkarması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, “Sen bu takım için çok önemli bir isimsin. Yeteneklerini biliyorum. Bir an önce toparlan ve sahadaki yerine dön. Sana güveniyorum. Performansını yukarı çekmenin zamanı geldi” diye konuşarak Ljajic’i motive etmeye çalışıyor.





Yeniler sahne alacak

Beşiktaş’ta, 6. haftada oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın, transferin son günlerinde takıma katılan futbolcularla yakından ilgileniyor. Rachid Ghezzal’ın yanı sıra Valentin Rosier de ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyecek. İkilinin idmanlardaki performansı ise göz dolduruyor.



