SÜPER LİG

Seyircisiz maçta balkonları tribüne çevirdiler

Süper Lig’in 26. haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan Denizlispor-Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada yeşil-siyahlı bazı taraftarlar takımlarını desteklemek için çatı ve balkonlara çıktı. Taraftarlar çıktıkları yüksek yerlerde tezahüratlar ile takımlarına destek verdi.

Haber Merkezi İHA
Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler.

Çatılara, balkonlara çıkıp takımlarını desteklediler.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maçların seyircisiz oynanması kararı üzerine Denizlispor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada tribünler boş kaldı. Stada giremeyen bazı taraftarlar ise ilginç bir yöntem geliştirerek takımlarını stat çevresindeki binaların çatıları ile üst katlardaki dairelerin balkonlarına çıkmakta buldu.

Ellerinde atkılar ile takımlarına çıktıkları yerlerden tezahüratlarda bulunan yeşil-siyahlı taraftarlar, stada ve oyunculara seslerini ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf ettiler.

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