Seyircisiz Süper Lig'de maç saatleri erkene çekilebilir

Türkiye'de spor müsabakalarının seyircisiz oynatılacağının açıklanmasının ardından yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kapsamda ilk olarak mücadelelerin gündüz saatlerine alınması tartışılıyor.

Stadyum ışıklarından tasarruf sağlamak için seyircisiz oynanacak maçların gündüz saatlerinde yapılması fikri ön planda. Yayıncı kuruluşun futbolseverler için yayınlarını şifresiz yapması da gündemde.

Bilindiği üzere koronavirüs endişesi yaşayan tüm futbol ülkelerinde bu kapsamda yayıncılar şifresiz maç yayınları yapacaklarını duyurdu.

Böylelikle futbolseverler gündüz vakitlerinde maçları evlerinde seyredebilecek ve sosyal yaşamdaki hareketliliğin önüne geçilecek.

TFF'nin gündüz saati uygulamasını bu haftadan sonra oynanacak maçlarda uygulaması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligin ertelenmesi konusunun gerçek dışı olduğunu ve böyle bir durumun konuşulmadığını açıkladı.