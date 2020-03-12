SÜPER LİG

Seyircisiz Süper Lig'de maç saatleri erkene çekilebilir

Koronavirüs endişesi sebebiyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak. Bu kararın ardından kulüplerin uğrayacağı zarar göz önünde bulundurularak maçların gündüz saatlerinde oynatılması planlanıyor. Bununla birlikte futbolseverler hem evlerinde karşılaşmaları takip edecek hem de sosyal yaşamdaki hareketliliğin önüne geçilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Türkiye'de spor müsabakalarının seyircisiz oynatılacağının açıklanmasının ardından yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kapsamda ilk olarak mücadelelerin gündüz saatlerine alınması tartışılıyor.

Stadyum ışıklarından tasarruf sağlamak için seyircisiz oynanacak maçların gündüz saatlerinde yapılması fikri ön planda. Yayıncı kuruluşun futbolseverler için yayınlarını şifresiz yapması da gündemde.

  • Bilindiği üzere koronavirüs endişesi yaşayan tüm futbol ülkelerinde bu kapsamda yayıncılar şifresiz maç yayınları yapacaklarını duyurdu.

Böylelikle futbolseverler gündüz vakitlerinde maçları evlerinde seyredebilecek ve sosyal yaşamdaki hareketliliğin önüne geçilecek.

TFF'nin gündüz saati uygulamasını bu haftadan sonra oynanacak maçlarda uygulaması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligin ertelenmesi konusunun gerçek dışı olduğunu ve böyle bir durumun konuşulmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Maçlar seyircisiz oynanacak
Tvnet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi' dedi.


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