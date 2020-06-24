Sheffield United Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın peşinde

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da oyunculara gelecek teklifleri bekliyor. FFP kontrolünde olan sarı-lacivertliler, gelecek tekliflere bağlı olarak transfer yapacak.

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek ve Manchester United’a dönecek kaleci Dean Henderson’ın yerine Fenerbahçeli Altay Bayındır’ı düşünüyor. İngiliz kulübü, Altay için sezon sonu Fenerbahçe ile temasa geçecek.