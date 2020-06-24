SÜPER LİG

Sheffield United Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın peşinde

Sheffield United Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındır bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi.

Altay Bayındır bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da oyunculara gelecek teklifleri bekliyor. FFP kontrolünde olan sarı-lacivertliler, gelecek tekliflere bağlı olarak transfer yapacak.

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek ve Manchester United’a dönecek kaleci Dean Henderson’ın yerine Fenerbahçeli Altay Bayındır’ı düşünüyor. İngiliz kulübü, Altay için sezon sonu Fenerbahçe ile temasa geçecek.

  • Bir dönem yönetiminde de bulunduğu Sheffield United ile Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki’nin yakın ilişkileri var. Sarı-lacivertli yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Altay’ın satışına sıcak bakıyor.

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