Sinan Engin: VAR Cüneyt Çakır'ı çağırdı ama o gitmedi
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Spor yorumcusu Sinan Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın, mücadele esnasında Cüneyt Çakır'ı Vida'nın penaltı pozisyonunu izlemesi için VAR'a çağırdığını ama Çakır'ın gitmediğini iddia etti.
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar damga vururken, Beşiktaş yönetimi de bu kararlara ilişkin bir açıklama yaptı. Bir takım pozisyonlarda penaltı bekledikleri ifade eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının da kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'de bu mücadeleye yönelik olarak VAR kayıtlarıyla ilgili bir iddia da bulundu. Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı uyardığını ama Çakır'ın pozisyonu tekrar izlemediğini ifade etti.
Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında." dedi.
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