Sivasspor 14 maçı da boş geçmedi

Süper Lig’de lider Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında gol atmayı başarmış oldu.
Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor.
Sivasspor’un aldığı sonuçlar şöyle:
- Sivasspor: 3-0 :Beşiktaş
- Çaykur Rizespor: 2-1 :Sivasspor
- Sivasspor: 1-1 :Gaziantep
- Başakşehir: 1-1 :Sivasspor
- Sivasspor: 2-1 :Trabzonspor
- Alanyaspor: 1-1 :Sivasspor
- Sivasspor: 3-1 :Ankaragücü
- Galatasaray: 3-2 :Sivasspor
- Sivasspor: 2-1 :Antalyaspor
- Denizlispor: 0-2 :Sivasspor
- Sivasspor: 2-0 :Konyaspor
- Kayserispor: 1-4 :Sivasspor
- Sivasspor: 2-0 :Kasımpaşa
- Yeni Malatya: 1-3 :Sivasspor
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