Sivasspor Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig 2020/2021 sezonu dün oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle başladı. Bugünün karşılaşmalarındaysa Sivasspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 1. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu
DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Jorge Felix, Hakan, Max Gradel, Erdoğan, Yatabare
Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Fatih Aksoy, Efecan, Davidson, Bareiro
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