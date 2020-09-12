SÜPER LİG

Sivasspor Alanyaspor canlı

Sivasspor Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Alanyaspor

Sivasspor Alanyaspor

Süper Lig 2020/2021 sezonu dün oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle başladı. Bugünün karşılaşmalarındaysa Sivasspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 1. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu

DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Jorge Felix, Hakan, Max Gradel, Erdoğan, Yatabare

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Fatih Aksoy, Efecan, Davidson, Bareiro


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