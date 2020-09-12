Alanyaspor, Sivasspor deplasmanında kazandı

Süper Lig 2020/2021 sezonu başladı. Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Davidson ve 90. dakikada Caulker kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor lige 3 puan ile başlarken, Sivasspor istediği başlangıcı yapamadı.

Gelecek hafta Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Erzurumspor'un konuğu olacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gamarra’nın vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un köşe atışında seken top ceza sahası dışında Gradel’de kaldı. Gradel’in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson, kaleci Samassa’nın üzerinden topu aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un şutu savunmadan geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Ninga'nın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Marafona gole izin vermedi.

54. dakikada Gradel'in ara pasında Yatabare ceza sahası içinde topla buluştu. Yatabare'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada Gradel'in soldan ortasında top ceza sahası içinde Ninga'nın önünde kaldı. Ninga'nın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

82 . dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ninga topa sert vurdu. Salih Uçan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

90. dakikada Davidson'un sağ kanattan kullandığı kornerde, top ceza alanı içinde Caulker'ın önünde kaldı. Caulker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

Her iki takımda mücadele şu 11'lerle başladı

DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Jorge Felix, Hakan, Max Gradel, Erdoğan, Yatabare

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Fatih Aksoy, Efecan, Davidson, Bareiro



