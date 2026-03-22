Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor bu sezon bir ilki yaşadı

Sivasspor bu sezon bir ilki yaşadı

12:1422/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Sivassporlu futbolcuların Manisa FK maçındaki galibiyet sevinci.
Sivassporlu futbolcuların Manisa FK maçındaki galibiyet sevinci.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda dün Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

Ligdeki son mağlubiyetini 29. haftada sahasındaAnkara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak alan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada galip geldi.


Sezonun 30. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenen Sivas temsilcisi, 31. haftada sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.


Manisa FK'yı dün deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.


Ligde geride 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 47 puan toplayan Sivasspor, 33. haftada sahasında 5 Mayıs Salı günü Esenler Erokspor ile mücadele edecek.








#1. Lig
#Sivasspor
#Manisa FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
