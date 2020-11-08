Galatasaray milli araya mutlu girdi

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 77. dakikada Caner Osmanpaşa attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken, Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.

Arda Turan 9 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan tam 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, sarı-kırmızılı formayla fileleri havalandırdı. Son olarak 18 Nisan 2011 yılında Manisaspor'a gol atan deneyimli futbolcu, Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atmış oldu.

Sivasspor'un ilk golü

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamayan Sivasspor, aynı zamanda gol sevinci de yaşayamamıştı. Galatasaray mücadelesinin 77. dakikasında gol atan Caner Osmanpaşa, Sivasspor'un bu sezon kendi sahasındaki ilk golünü atan isim oldu.