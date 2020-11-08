SÜPER LİG

Sivasspor Galatasaray 1-2 maç özeti izle

Galatasaray milli araya mutlu girdi

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Alanyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sarı-kırmızılılar kritik bir üç puan aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 77. dakikada Caner Osmanpaşa attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken, Sivasspor ise 8 puanda kaldı. Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.

Arda Turan 9 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan tam 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, sarı-kırmızılı formayla fileleri havalandırdı. Son olarak 18 Nisan 2011 yılında Manisaspor'a gol atan deneyimli futbolcu, Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atmış oldu.

Sivasspor'un ilk golü

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamayan Sivasspor, aynı zamanda gol sevinci de yaşayamamıştı. Galatasaray mücadelesinin 77. dakikasında gol atan Caner Osmanpaşa, Sivasspor'un bu sezon kendi sahasındaki ilk golünü atan isim oldu.

Arda Turan, 9 yıl 6 ay 21 gün sonra Galatasaray formasıyla fileleri havalandırdı
Arda Turan, 9 yıl 6 ay 21 gün sonra Galatasaray formasıyla fileleri havalandırdı

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