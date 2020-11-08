SÜPER LİG

Sivasspor Galatasaray canlı

Sivasspor-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sivasspor-Galatasaray

​Sivasspor-Galatasaray

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Sivasspor

Galatasaray

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