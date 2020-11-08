Sivasspor-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Sivasspor
Galatasaray
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Sivasspor
Galatasaray
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