SÜPER LİG

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş fırtınası: Gol şov yaptı

Demir Grup Sivasspor, kendi arasında oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak antrenmanlarını sürdürdü. 30 dakika üzerinden iki devre oynanan mücadelenin yıldızı, attığı 3 golle Mert Hakan Yandaş oldu.

Haber Merkezi AA
Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçındaki gol sevinci

Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçındaki gol sevinci

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor, kadrosundan oluşturduğu iki takımla 30'ar dakika üzerinden iki devre hazırlık maçı yaptı.

Kırmızı takım sahaya, Samassa, Goiano, Papp, Servet Çetin, Ziya Erdal, Armin, Cofie, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Kone, beyaz takım ise Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Furkan Sağman, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt ve Skuletic 11'iyle çıktı. Beyaz takım, mücadeleyi 5-1 kazandı.

Mert Hakan hat-trick yaptı

Karşılaşmada kırmızı takımın golünü 23. dakikada Kone atarken, beyaz takımın gollerini ise 10, 15 ve 26. dakikada Mert Hakan Yandaş, 43. dakikada Yatabare ve 46. dakikada Muhammet Can Tuncer kaydetti.

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