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Skandal sözlere Drogba'dan cevap: Afrika bir test laboratuvarı değildir

Eski yıldız futbolcu Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "koronavirüs aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Dorgba bir dönem Galatasaray forması da giymişti.

Dorgba bir dönem Galatasaray forması da giymişti.

Didier Drogba, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepkisini dile getirdi.

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım" ifadesini kullandı.

Eto'o ve Demba Ba'dan da tepki geldi

Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından, Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz" yorumuyla paylaştı.

Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi.

Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" ifadelerini kullandı.

  • Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.

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