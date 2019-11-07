Skandallar bitmiyor: MHK ve hakemlere güven yok

Süper Lig’de geride kalan 10 haftada, futboldan çok hakem kararları ve VAR konuşuluyor. Hakemler profesyonelliğe geçtikten sonra eskiye oranla ekonomik olarak daha yüksek maç başı ücreti alıyorlar ancak yeterlililik konusunda ve yetenek anlamında standardın çok altındalar. Ligde henüz 10 hafta geride kalmışken maçların kaderini değiştiren pozisyonlar yaşandı, hakemler önemli hatalar yaptı ve futboldan daha çok hakem kararları konuşuldu. Hakem hatalarının minumuma indirilmesi için VAR devreye sokuldu ancak VAR mekanizmasıyla yeni skandallar ortaya çıkmaya başladı. Hatalı hakem kararlarına VAR kararları da eklenince MHK ve hakemlere güvensizlik iyice arttı. Ligde geride kalan haftalarda VAR’a rağmen öyle hatalar yapıldı, öyle hatalı kararlar verildi ki yeni mağduriyetlere neden oldu ve futbolda yine bir kaos ortamı oluşturuldu.

ÇİFTE STANDART VAR

Süper Lig’de geçen sezon kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem Uygulaması’na (VAR) rağmen, hakemler çaldıkları düdüklerin ardından büyük sorunlar çıkarmaya ve sıralamayı belirlemeye devam etti. Geçen sezonki performansları nedeniyle Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a düdük astırıldı. Bunun yanı sıra, bu sezon Vodafone Parkt’a oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Adem Ljajic’in eliyle ittiği hakem Suat Arslanboğa, pozisyonda kırmızı kart göstermediği için, sözleşmesi MHK tarafından feshedildi. Gerekçe ise hakem otoritesini sağlayamamasıydı. O pozisyonun bir benzeri geçtiğimiz hafta Kayserispor-Fenerbahçe maçında yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, hakem Arda Kardeşler’e omuz attı. Karşılığı sadece sarı kart. Şimdi akıllara gelen soru şu; Suat Arslanboğa’nın sözleşmesi feshedilirken, Arda Kardeşler konusunda nasıl bir yol izlenecek?

KARARI KİM VERİYOR?

Türk futbolunda yaşanan hakem skandalları saymakla bitmiyor. Verdiği skandal kararlar sonrası düdüğü asmak zorunda kalan birçok ismin yanı sıra, hatalı kararlara devam etmelerine rağmen dokunulmazlıkları olan ve görev almaya devam eden isimler de var. Orta hakemler, hatalı kararlarda fatura öderken, sıkıntılı maçlarda VAR’da görev alan hakemlere ise hiçbir yaptırım uygulanmıyor. İddiaya göre, hakem camiası içerisinde ahbap çavuş ilişkisi var ve yöneticilere yakınlığı bulunan bazı hakemlerin dokunulmazlığı bulunuyor. Cezai yaptırım gerektiren hatalarında bile, güvendikleri isimler devreye giriyor ve bu isimleri koruyor.

YETERSİZLİKTEN DÜDÜK ASTILAR AMA YÖNETİCİ OLDULAR!

Futbolumuzda yaşanan hakem skandalları son dönemle sınırlı değil. Geçmişte de birçok hatalı karara imza atan hakemlerin bazılarına düdük astırıldı, bazıları da baskılar nedeniyle görevi bıraktı. Yetersizlik nedeniyle görevi bırakan bazı isimler ise kurullara yönetici olarak geri döndü