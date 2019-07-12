Skenderbeu'ya Avrupa'dan 10 yıl men

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'tan yapılan açıklamada, mahkemenin Skenderbeu tarafından yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Elde edilen kanıtlara dayanarak KF Skenderbeu'nun maçlarda şike yapmaktan sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca verilen yaptırımların orantılı ve haklı olduğu ifade edildi.

Skenderbeu, 2018 yılının mart ayında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmiş ve bir milyon euroluk disiplin cezasına çarptırılmıştı.

Beşiktaş'ı gruptan çıkarmayan maç

2015-16 sezonunda Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Arnavutluk takımının, bu gruptaki bazı maçlarında da şike olduğu ifade edilmişti. Grubun son hafta maçında siyah-beyazlılar Sporting'e 3-1 kaybetmiş, Skenderbeu da Lokomotiv'e 3-0 yenilmiş, Rus ekibi böylece gruptan çıkarken Beşiktaş onun 2 puan altında kalarak üçüncü sırayı alıp elenmişti. Rus ekibinin bu maçta yaşayacağı puan kaybı, Sporting'e yenilse bile Beşiktaş'ın gruptan çıkmasını sağlayabilecekti.