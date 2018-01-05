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Sky Sport: Galatasaray Evra'yı açıklamak üzere

Galatasaray'da sol bek transferinde düğüm çözülüyor. Sarı kırmızılılar, serbest statüdeki Patrice Evra'nın transferindes sona yaklaştı. Sky Sport'un flaş olarak geçtiği habere göre Galatasaray, yıldız oyuncuyu bir kaç saat içerisinde resmen açıklayabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
36 yaşındaki Patrice Evra, geçtiğimiz sezonun devre arasında Juventus'tan Marsilya'ya transfer olmuştu.

36 yaşındaki Patrice Evra, geçtiğimiz sezonun devre arasında Juventus'tan Marsilya'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'ın sol beke yapacağı transfer takviyesinde listenin en üst sıralarında yer alan isimlerden Patrice Evra, adım adım sarı kırmızılılara yaklaşıyor.

36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın yaptığı 6 aylık sözleşme teklifine olumlu yanıt verdiği ve ilerleyen saatlerde transferin resmileşebileceği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Juventus'un sol beki Asamoah'ı sözleşmesini bitirmesiyle birlikte sezon sonunda kadrosuna katacağı Evra'yı da sezon sonuna kadar kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Patrice Evra durmak bilmiyor
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Patrice Evra durmak bilmiyor

Taraftara tekme attığı için UEFA tarafından 7 ay men cezasına çarptırılan Patrice Evra durmak bilmiyor. Fransız futbolcu sosyal medyada antrenman görüntülerini paylaştı. Evra mesajını jeep çekerek verdi.

  • Evra, Marsilya'da taraftarlarla yaşadığı kavga sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Fransız kulübü gelen tepkilerin ardından yıldız ismin sözleşmesini feshetme kararı almıştı.

Patrice Evra kendi taraftarını tekmeledi
Diğer

Patrice Evra kendi taraftarını tekmeledi

Marsilya'nın yıldız futbolcusu Patrice Evra, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'le oynayacakları maç öncesinde kendi takımının taraftarlarıyla tartıştı. Konu büyüyünce taraftara tekme atan futbolcuya maçın hakemi kırmızı kart gösterdi.

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