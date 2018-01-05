Sky Sport: Galatasaray Evra'yı açıklamak üzere

Galatasaray'ın sol beke yapacağı transfer takviyesinde listenin en üst sıralarında yer alan isimlerden Patrice Evra, adım adım sarı kırmızılılara yaklaşıyor.

36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın yaptığı 6 aylık sözleşme teklifine olumlu yanıt verdiği ve ilerleyen saatlerde transferin resmileşebileceği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Juventus'un sol beki Asamoah'ı sözleşmesini bitirmesiyle birlikte sezon sonunda kadrosuna katacağı Evra'yı da sezon sonuna kadar kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

00:56 dk 14 Kasım 2017 Diğer Patrice Evra durmak bilmiyor Taraftara tekme attığı için UEFA tarafından 7 ay men cezasına çarptırılan Patrice Evra durmak bilmiyor. Fransız futbolcu sosyal medyada antrenman görüntülerini paylaştı. Evra mesajını jeep çekerek verdi.

Evra, Marsilya'da taraftarlarla yaşadığı kavga sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Fransız kulübü gelen tepkilerin ardından yıldız ismin sözleşmesini feshetme kararı almıştı.