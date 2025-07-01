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Söke Voleybol Kulübü yeni hedeflere yol alacak

Söke Voleybol Kulübü yeni hedeflere yol alacak

11:351/07/2025, Salı
IHA
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Söke Voleybol Kulübü yeni hedeflere yol alacak
Söke Voleybol Kulübü yeni hedeflere yol alacak

Söke Voleybol Kulübü 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte sezon kapanış törenini, sporcular, veliler ve antrenörlerin gerçekleştirdi.

Katıldığı tüm kategorilerde başarılı dereceler elde eden, son olarak midi kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası’nda başarılı son 16 takım arasında yer alan kulüp; şimdiden yeni sezon için hedeflerini belirledi. Törenin açılış konuşmasını Kulüp Başkanı ve Başantrenör Mutlu Yıldırım, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaparak tüm sporcuları azim ve başarılarından dolayı tebrik etti. Söke Voleybol Kulübü Kulüp Başkanı ve Başantrenör Mutlu Yıldırım, "Bu sezonda alın teri döken tüm sporcularımıza, özveriyle çalışan antrenörlerimize, her daim destek olan velilerimize ve kulübümüzün başarısına katkı sağlayan herkese teşekkür eder; yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar dileriz" dedi.

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