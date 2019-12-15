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Sola Rodriguez, forvete Moting

Devre arasındaki transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek için Milan’da fazla forma şansı bulamayan Rodriguez için sona yaklaştı. Bir de golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, PSG ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Moting’le temaslarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moting ve Rodriguez

Moting ve Rodriguez

Devre arasında sol beke transfer yapmayı planlayan F.Bahçe Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez transferinde sona yaklaştı.

Milan’da fazla süre alamayan Rodriguez daha fazla oynayabileceği için F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor, ancak oyuncunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşında indirime gitmesini isterken, bu konuda oyuncu ve menajeriyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, maaş sorununu çözdükten sonra İtalya ekibi ile masaya oturacak. Milan’ın da Rodriguez’in kiralanmasında bir sorun çıkarmayacağı gelen haberler arasında.

  • 2017 yılında Wolfsburg’dan Milan’a transfer olan Ricardo Rodriguez Milan formasıyla bu sezon istediği kadar forma giyemeyerek 4 maçta oynadı.

Rdoriguez'in Milan'la sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
Rdoriguez'in Milan'la sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Vedat Muriqi'e alternatif Moting

Sarı-lacivertli yönetim sol bekin yanı sıra golcü için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Vedat Muriqi’nin olmadığı maçlarda o bölgeyi doldurabilecek tipte ve profilde bir golcü için çalışmalar yapılıyor. Sarı-lacivertli ekibin hedefindeki ilk isim ise PSG’den Eric Maxim Choupo-Moting. Kamerunlu golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçe bu oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Moting’in forvetin yanı sıra kanatlarda da forma giymesi nedeniyle teknik heyetin bu transferi çok istediği öğrenildi.

  • 30 yaşındaki santrfor bu sezon PSG formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Moting'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Moting'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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