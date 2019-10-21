Son 9 yılın en iyi Trabzonspor'u

Trabzonsporlu futbolcular, Süper Lig’de 4-1 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından mutlu olduklarını ve hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğu açıklamasını yaptılar. Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra Gaziantep maçında 73. dakikada oyuna giren ve 1 gol kaydeden Yusuf Sarı, “Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız” dedi. Golcü futbolcu Alexandar Sörloth ise, “Ligin üst sırasında olmak gerçekten çok güzel bir duydu” diye konuştu. Resmi bir maçta ilk kez Trabzonspor forması giyen genç oyuncu Ahmet Canbaz, “İnşallah daha çok oynar, takıma katkı sağlarım” dedi. Uğurcan Çakır ise “İnşallah böyle devam ederiz” açıklamasında bulundu.

Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 4-1 mağlup ederek puanını 15’e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12 sezonunda 13, 2012-13’de 13, 2013-14’de 14, 2014-15’de 9, 2015-16’da 10, 2016-17’de 10, 2017-18 sezonunda 9, geçen sezon 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı. 1 Haziran 2018 tarihinde Trabzonspor’da teknik direktör olarak göreve başlayan ve yaptığı açıklamada “Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım” diyen Ünal Karaman, ligde 8’inci haftalar itibariyle bordo-mavili takımın 17 puan topladığı 2010-11 sezonunda Şenol Güneş’in yardımcısı olarak görevini yürütürken, 9 yıl aradan sonra bu sezon elde edilen en yüksek puanda da takımın başında teknik direktör olarak yer aldı. 2010-11 sezonunda Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken başarıyı tadan Ünal Karaman, 2019-20 sezonunun ilk 8 haftasında yakalanan başarılı gidişata da teknik direktörlük görevinde damgasını vurdu. 2018-19 sezonunda Trabzonspor’u uzun bir aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’ne taşıyan, bu sezon da Süper Lig’de zirve yarışının iddialı takımları arasına sokan Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda “Takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?” sorusuna, “Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz” yanıtını vermişti. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini, bu durumdan da gurur duyduğunu belirtmişti.