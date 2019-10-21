Son 9 yılın en iyi Trabzonspor'u
SÜPER LİG

Son 9 yılın en iyi Trabzonspor'u

Süper Lig’de 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını elde eden Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıya koşuyor. 2010-11 sezonunda bordo-mavili takımda yardımcı antrenörlük görevini yürütürken en yüksek puan başarısını tadan Karaman, bu sezon ise teknik direktörlük göreviyle damgasını vuruyor. Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Sarı, Sörloth, Ahmet Canbaz ve Uğurcan Çakır, Süper Lig’de geride kalan 8 haftada elde ettikleri başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini ve mutlu sona ulaşmayı istediklerini söylediler.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyunların Gaziantep maçında yaşadığı gol sevinci

Trabzonsporlu oyunların Gaziantep maçında yaşadığı gol sevinci

Trabzonsporlu futbolcular, Süper Lig’de 4-1 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından mutlu olduklarını ve hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğu açıklamasını yaptılar. Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra Gaziantep maçında 73. dakikada oyuna giren ve 1 gol kaydeden Yusuf Sarı, “Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız” dedi. Golcü futbolcu Alexandar Sörloth ise, “Ligin üst sırasında olmak gerçekten çok güzel bir duydu” diye konuştu. Resmi bir maçta ilk kez Trabzonspor forması giyen genç oyuncu Ahmet Canbaz, “İnşallah daha çok oynar, takıma katkı sağlarım” dedi. Uğurcan Çakır ise “İnşallah böyle devam ederiz” açıklamasında bulundu.

Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 4-1 mağlup ederek puanını 15’e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12 sezonunda 13, 2012-13’de 13, 2013-14’de 14, 2014-15’de 9, 2015-16’da 10, 2016-17’de 10, 2017-18 sezonunda 9, geçen sezon 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı. 1 Haziran 2018 tarihinde Trabzonspor’da teknik direktör olarak göreve başlayan ve yaptığı açıklamada “Ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım” diyen Ünal Karaman, ligde 8’inci haftalar itibariyle bordo-mavili takımın 17 puan topladığı 2010-11 sezonunda Şenol Güneş’in yardımcısı olarak görevini yürütürken, 9 yıl aradan sonra bu sezon elde edilen en yüksek puanda da takımın başında teknik direktör olarak yer aldı. 2010-11 sezonunda Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken başarıyı tadan Ünal Karaman, 2019-20 sezonunun ilk 8 haftasında yakalanan başarılı gidişata da teknik direktörlük görevinde damgasını vurdu. 2018-19 sezonunda Trabzonspor’u uzun bir aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’ne taşıyan, bu sezon da Süper Lig’de zirve yarışının iddialı takımları arasına sokan Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda “Takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?” sorusuna, “Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz” yanıtını vermişti. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini, bu durumdan da gurur duyduğunu belirtmişti.

Falcao yetişmezse, Andone
Falcao yetişmezse, Andone

Süper Lig’deki Sivasspor maçında forma giyemeyen ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşılaşmasına yetiştirilmesi adına yoğun çaba harcanan Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, dün yapılan taktik idmanda yer almadı. Aşil tendonunda yaşadığı sıkıntı ve ağrılar nedeniyle tedavi gören yıldız futbolcunun dün de fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı öğrenildi. Bugün yapılacak son idmana katılması halinde Falcao, 20 gün sonra takımla çalışma fırsatı bulacak ve tek antrenmana çıkacağı için Real Madrid maçında kadroya alınması halinde yedek soyunacak. Sarı-kırmızılı takımda Falcao’nun yokluğunda Andone ilk 11’de forma giyecek. Sivasspor maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Andone, Real Madrid’e karşı sarı-kırmızılı takımın gol silahı olacak. 26 yaşındaki futbolcu, gol aramasının yanı sıra yapacağı pres ile rakip takımı bunaltarak defanstan çıkartmamak için mücadele edecek. Daha önce İspanyol ekibine karşı 5 kez forma giyen Rumen futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Andone, 2016-17 sezonunda Deportivo formasıyla La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid’e karşı 1 gol ve 1 asistle oynamasına rağmen takımının yenilgiden kurtaramamıştı.Özel bir planla çalışıyorİspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao hakkında özel bir analiz yayınladı. AS gazetesinde yer alan analizde, “Bir süredir yaşadığı aşil tendon şikayeti sebebiyle takımla beraber antrenmanlara çıkamayan Falcao, Real Madrid maçına hazır olması için özel bir planla çalışma yaptı. Milli ara öncesi oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, son oynanan ve Galatasaray’ın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlanan Sivasspor maçında riske edilmedi. Real Madrid maçında forma giymesi durumunda Kolombiyalı golcü, Galatasaray’ın en büyük kozu olacak. Galatasaray’a transfer olarak İstanbul’da yeni bir sayfa açan Kolombiyalı oyuncunun adaptasyon süreci devam ediyor. İstanbul’da geçirdiği ilk hafta Gayrettepe’de yaşayan Falcao, eşi Lorelei’nin isteğiyle boğaz manzaralı bir eve taşındı. 6 odalı ve muhteşem boğaz manzaralı bir eve yerleşen Falcao’nun (aylık 10 bin ila 20 bin Euro arası) olan kirasısı Galatasaray tarafından karşılandığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.R. Madrid maçı Orsato’nunGalatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın sahasında İspanya’nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.Kazanmak için oynayacağızİspanya La Liga’da Mallorca’ya 1-0 mağlup olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane İstanbul’da oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi’nde yarın deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçı hakkında konuşan Fransız teknik adam, “Galatasaray’a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Artık İstanbul’u düşünmek zorundayız” dedi. Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyorYukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2

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